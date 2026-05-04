Joven recibió un disparo en la cabeza durante una discusión presuntamente con su patrón en Coronel Oviedo

De acuerdo con imágenes de circuito cerrado, el supuesto autor del disparo de arma de fuego, Jorge Aníbal Núñez (42), alias “Loca”, llegó al sitio en una camioneta Chevrolet blanca y estacionó frente a la vivienda donde reside la víctima, Diego Ariel Barreto Narváez. Segundos después, este último salió al encuentro del conductor y conversaron.

Sin embargo, en un momento dado, la situación se tornó violenta y se produjo un intercambio de golpes entre ambos hombres. Posteriormente, se observa al joven tocarse la cabeza y alejarse caminando del lugar. A pocos pasos, casi al ingresar al portón de su vivienda, cayó al suelo.

Mientras la víctima se desvanecía, el presunto agresor —un comerciante del mercado número 1 de Coronel Oviedo y que, según testimonios, es el patrón del joven herido— abordó su vehículo y huyó del sitio.

Minutos después, se confirmó que Diego Ariel Barreto Narváez recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, aparentemente del lado derecho. El joven fue auxiliado de urgencia y trasladado hasta el Hospital General de Coronel Oviedo, donde permanece internado. Hasta el momento, su estado de salud sigue siendo incierto.

Por su parte, el supuesto autor, Jorge Aníbal Núñez, fue detenido posteriormente por agentes del Departamento de Investigación de Delitos y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras avanzan las investigaciones.

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Hasta ahora, las autoridades no lograron determinar qué originó la pelea entre ambos hombres ni las circunstancias exactas que derivaron en el violento desenlace.