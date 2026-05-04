Mario Abdo desafía a líderes de Honor Colorado: no inauguraron ni un tatacuá

El exmandatario visitó el domingo último la comunidad de Panchito López, donde participó de un acto político organizado por el precandidato a intendente, ingeniero David García Ruffinelli (ANR - Añetete). También estuvieron presentes los precandidatos a intendentes José Mutti (ANR - Añetete), de Ayolas; Carmelo Ibarra (ANR - Añetete), de San Juan Bautista; Daniel Rodríguez (ANR - Añetete), de San Ignacio Guazú; y Alberto Mancuello (ANR - Añetete). Todos forman parte del mismo movimiento interno.

La convocatoria reunió a simpatizantes de distintos distritos del departamento de Misiones.

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Durante el desarrollo del evento político, Abdo Benítez manifestó que al visitar regiones lejanas como Panchito López, pero llenas de historia, se sensibiliza el patriotismo. En ese contexto, resaltó la importancia de conocer el pasado partidario y nacional.

“Yo digo que lo único que tenemos que hacer los colorados es conocer nuestra historia, defender nuestros principios, los valores, y el pueblo volverá a creer”, sostuvo. Añadió que el coloradismo se fortalecerá si se demuestra coherencia con el legado histórico.

Dignidad y dinero

Además, mencionó que en la vida se puede perder o ganar elecciones, dinero o privilegios, pero hay valores que no se recuperan. Enfatizó que la credibilidad y la dignidad son fundamentales en la vida política.

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“La dignidad se pierde una sola vez, y se pierde para siempre”, afirmó. También recordó enfrentamientos electorales anteriores con dirigentes oficialistas. Según dijo, pese a eventuales alianzas entre sectores, su movimiento volverá a imponerse en futuras contiendas.

El exmandatario también cuestionó a quienes, según él, se alejan del pueblo una vez que acceden al poder. Señaló que muchos dirigentes se dejan llevar por los privilegios y olvidan sus compromisos.

“Yo ya no quiero ser candidato a nada”

“Yo ya no quiero ser candidato a nada, pero no me voy a callar”, expresó. Agregó que asumirá un rol más cercano a la ciudadanía. En ese sentido, aseguró que levantará la voz contra autoridades que, a su criterio, traicionan la esperanza de la población.

En otro momento, recordó que durante su gobierno se logró sacar del aislamiento al distrito de Yabebyry mediante la construcción de asfalto. Indicó que la obra permitió mejorar la conectividad entre Ayolas y San Ignacio. Rememoró que, en el 2017, como senador, visitó la zona en medio de dificultades climáticas. En esa ocasión, recorrió tramos no asfaltados y asumió el compromiso de revertir la situación. Posteriormente, ya como presidente, concretó dicha promesa.

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Abdo Benítez destacó el impacto de las obras viales en comunidades alejadas. Sostuvo que la llegada de una ruta cambia la vida de las personas, especialmente en aspectos básicos como educación y salud.

“Koa gente ni peteî tatakua no inauguró”, afirmó, reiterando sus críticas. Asimismo, indicó que su gestión permitió sacar del aislamiento a 39 comunidades. Entre ellas mencionó a Yabebyry como uno de los casos emblemáticos.

Finalmente, el exjefe de Estado manifestó su deseo de que las actuales autoridades recorran las comunidades y respondan a sus necesidades.

Mencionó al presidente Santiago Peña y a otros referentes del Gobierno. Señaló que, aunque ya no aspire a cargos, seguirá activo en la vida política. También recordó que dejó firmado un acuerdo con la JICA para el asfaltado Yabebyry – Pilar. Sin embargo, cuestionó que el actual Gobierno no haya ejecutado dicho proyecto.