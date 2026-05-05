Periodísticamente
05 de mayo de 2026 a la - 21:45

AUDIO: Incendio en Ahorros Paraguayos: personas derivadas al Ineram están estables

Mujer con camiseta Nike, sentada en el suelo, recibe oxígeno de una rescatista; otros observan con preocupación en un entorno urbano.
Equipos de rescate asisten a ciudadanos afectados por incendio en el edificio de Ahorros Paraguayos en Asunción.Gusgtavo Machado