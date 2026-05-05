¡Atención! Los paraguayos residentes en España ya podrán crear su Identidad Electrónica

El gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic),pone en marcha un “procedimiento excepcional” destinado específicamente a sus ciudadanos que viven en España para que puedan generar su Identidad Electrónica y de esa manera acceder a buena parte de los servicios digitales del Estado.

El anuncio responde de forma parcial a un pedido realizado por la comunidad paraguaya residente en España, que meses atrás instó a las autoridades paraguayas a movilizar recursos con el fin de que los connacionales puedan realizar los trámites a distancia y con costos exonerados.

De acuerdo con la publicación realizada por el Mitic a través de sus redes oficiales, los trámites con costo dentro del Portal Paraguay podrán abonase con tarjeta de crédito internacional.

Lea más: Paraguayos en España piden apoyo del Estado para regularizar su situación migratoria

¿Cómo solicitar la identidad electrónica desde España?

Primeramente, los interesados deben enviar un correo a: soporte@paraguay.gov.py con el asunto: “Solicitud de creación de IE desde el exterior” y adjuntar los siguientes datos:

Nombre completo

Nº de pasaporte paraguayo vigente + fotos (frente)

Nº de cédula de identidad paraguaya + fotos (frente y dorso)

Nº de móvil (para videollamada de validación)

Luego de realizar este proceso, el Mitic explica que se creará un ticket de atención, un agente contactará al interesado, los datos serán validados a través de una videollamada y finalmente será creada la Identidad Electrónica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Regularización extraordinaria de inmigrantes

El gobierno español aprobó la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España. El plazo de solicitud quedó habilitado el pasado 16 de abril y estará abierto hasta el 30 de junio.

Está dirigido a personas que solicitaron protección internacional en ese país antes del 1 de enero de 2026 y aquellas que se encuentren en situación administrativa irregular y hayan llegado a España antes de la misma fecha señalada.

Lea más: Paraguaya que viajó a España con el Gobierno revela por qué se arrepintió en una semana

Requisitos Principales