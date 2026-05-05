Periodísticamente
05 de mayo de 2026 a la - 21:42

AUDIO: Incendio en Asunción: edificio fue clausurado en 2019

Persona en ventana con camisa a rayas y abrigo oscuro, ajustando una bufanda en un edificio durante un incendio.
Una persona se asoma por la ventana del edificio Ahorros Paraguayos en Asunción para evitar el humo durante el incendio.Drone de ABC Tv