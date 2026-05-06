Periodísticamente
06 de mayo de 2026 a la - 20:59

AUDIO: Aneaes advierte: carreras que eluden la acreditación “están al margen de la ley”

La ANEAES cumple 23 años consolidando la cultura de la calidad en la Educación Superior.
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