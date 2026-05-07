Periodísticamente
07 de mayo de 2026 a la - 19:31

AUDIO: Militares están enfocados en misiones operativas y administrativas, según ministro de Defensa

AME8995. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 17/12/2025.- El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, reacciona en una conferencia de prensa este miércoles, en Asunción (Paraguay). El Gobierno de Paraguay dijo que no tiene información sobre una posible incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, en medio de la creciente tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en aguas del Caribe cercanas al país petrolero. EFE/ Juan Pablo Pino
AME8995. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 17/12/2025.- El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, reacciona en una conferencia de prensa este miércoles, en Asunción (Paraguay). El Gobierno de Paraguay dijo que no tiene información sobre una posible incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, en medio de la creciente tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en aguas del Caribe cercanas al país petrolero. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino