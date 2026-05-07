Coalición exige rechazo a la ley que deroga protección al parque Médanos del Chaco

Luego de dos años de que en la Cámara de Diputados se acepte el rechazo al proyecto de ley que pretendía habilitar la prospección y explotación de hidrocarburos en el parque nacional Médanos del Chaco, hoy día esta situación vuelve al debate luego de que el diputado colorado cartista José Ramón Rodríguez Maciel presentó un nuevo proyecto con la misma intención.

El nuevo proyecto modificar los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016, la cual declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco.

Desde la Coalición Por Los Bosques, que aglutina a 67 organizaciones y agrupaciones ambientales, emitieron un comunicado público a la Cámara de Diputados para expresar su firme rechazo al proyecto.

“Este proyecto, que ya fuera rechazado en el año 2023, vuelve a plantear la posibilidad de permitir actividades de prospección, exploración y eventual explotación de recursos naturales y energéticos dentro de un Parque Nacional. Esto constituye una grave amenaza para uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país", advierten.

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Rechazan cambiar protección al parque Médanos del Chaco

Explican que el Parque Nacional Médanos del Chaco, con más de 605.000 hectáreas, es la única área protegida que resguarda este ecosistema singular en Paraguay, ya que alberga una biodiversidad única, incluyendo especies amenazadas y emblemáticas como el yaguareté, el taguá, el tatú carreta y las únicas poblaciones registradas de guanaco en el país.

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Asimismo, protege la naciente del Río Timane y el acuífero Yrenda, fundamentales para la vida en el Alto Chaco.

Además, aseguran que el parque es territorio ancestral y en uso actual de los pueblos indígenas Guaraní Ñandéva y Ayoreo y recuerdan que en la región se constató la presencia de grupos ayoreo en aislamiento, cuya supervivencia depende directamente de la integridad de estos ecosistemas.

“No existe evidencia de que se haya realizado el proceso de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CCPLI), tal como lo exige la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo. El Art. 6 de la Ley N° 234/93 establece que toda medida administrativa o legislativa que afecte directamente a los pueblos indígenas debe ser consultada con el fin de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento", refieren.

Asimismo, citan que el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Paraguay, refuerza este derecho, en concordancia con el Decreto 1039/18.

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Exigen protección del parque Médanos del Chaco

Desde el punto de vista jurídico, indican que la modificación propuesta implica un claro retroceso en materia ambiental, vulnerando el principio de no regresión y el derecho constitucional a un ambiente sano, consagrado en los artículos 6, 7, 8 y 81 de la Constitución Nacional. Asimismo, contradice compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible.

Cuestionan que la intención legislativa compromete gravemente el cumplimiento del Plan estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (Sinasip) 2025-2030, recientemente presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

También que la eventual aprobación de este proyecto no solo afectaría gravemente al Parque Nacional Médanos del Chaco, sino que sentaría un precedente peligroso para todas las áreas silvestres protegidas del país.

Otro punto que cuestionan es que la iniciativa es incompatible con el Acuerdo de París sobre cambio climático, al promover potenciales actividades extractivas que incrementarían las emisiones y debilitarían los compromisos climáticos del país.

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También contradice la recientemente actualizada Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad (ENPAB) 2025-2030, que establece la hoja de ruta para conservar y proteger los recursos naturales, ecosistemas y biodiversidad del país, y que fija una meta nacional de proteger al menos el 20% del territorio paraguayo bajo alguna figura de conservación.

Del mismo modo, se opone a los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, que fija metas claras para la conservación de ecosistemas críticos y la protección de áreas silvestres.

Propuesta pone en riesgo credibilidad de Paraguay

Agregan que esta propuesta pone en riesgo la credibilidad internacional del Paraguay y podría afectar negativamente acuerdos estratégicos como el tratado entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, que incorpora estándares ambientales cada vez más exigentes, cuyo cumplimiento es clave para el acceso a mercados internacionales.

“La protección y conservación del Parque Nacional Médanos del Chaco tiene sustento jurídico en leyes nacionales que ratifican acuerdos internacionales clave, como el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica suscrito en Río de Janeiro en 1992 (Ley N° 253/93), la Convención de Bonn sobre Especies Migratorias (Ley N° 1314/98), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Ley N° 251/93) y la Convención sobre la Lucha contra la Desertificación (Ley N° 970/96)“, señalan.

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Cuestionan que en términos económicos, la propuesta carece de sustento sólido y evidencia técnica-científica, ya que tras décadas de exploración en el Chaco, no se han identificado yacimientos de hidrocarburos con viabilidad comercial comprobada." En este contexto, el riesgo ambiental y social resulta desproporcionado frente a beneficios inciertos", mencionan.

Recuerdan que en el 2019 la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia judicial, rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley del Parque Nacional Médanos del Chaco, señalando que este protege una fuente de vida esencial para todos los ciudadanos y que no puede prevalecer derechos particulares sobre el interés general. Reducir su nivel de protección implicaría vulnerar el principio de no regresión ambiental y el derecho humano a un ambiente sano.

Desde la Coalición por los bosques, proponen una mesa técnica de trabajo en la que pongan a disposición toda la información técnica, científica y legal relevante, que debe ser tenida en cuenta a la hora de elaborar proyectos que podrían impactar en nuestras Áreas Silvestres Protegidas.