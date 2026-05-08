Periodísticamente
08 de mayo de 2026 a la - 21:48

AUDIO: Asunción: concejales piden sesionar este sábado para tratar rendición de cuentas de Nenecho y Bello

Luis Bello(ANR-HC), ahora intendente de Asuncion, junto a quienes lo llevaron al cargo, el exintendente Oscar "Nenecho" Rodriguez (ANR-HC), y el titular de la Cámara de Diputados y su "padrino" político, Raúl Latorre (ANR-HC) ,10-04-2026
Luis Bello(ANR-HC), ahora intendente de Asuncion, junto a quienes lo llevaron al cargo, el exintendente Oscar "Nenecho" Rodriguez (ANR-HC), y el titular de la Cámara de Diputados y su "padrino" político, Raúl Latorre (ANR-HC) ,10-04-2026Gentileza