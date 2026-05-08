Periodísticamente
08 de mayo de 2026 a la - 21:55

AUDIO: Salario mínimo: empleadores se plantan en que reajuste debe basarse en la inflación

El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.
El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.