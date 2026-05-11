Periodísticamente
11 de mayo de 2026 a la - 19:41

AUDIO: “Asumimos el costo político”, dice el senador Derlis Maidana sobre Rivas y Erico

El senador colorado cartista Derlis Maidana en No Tiene Nombre.
El senador colorado cartista Derlis Maidana en No Tiene Nombre.Arcenio Acuña Rojas