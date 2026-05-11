Los cuatro futbolistas de Olimpia reservados por Gustavo Alfaro

Olimpia, campeón anticipado del torneo Apertura 2026 y con buena campaña en la Copa Sudamericana 2026, cuenta con cuatro potenciales mundialistas.

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Los elegidos por Gustavo Alfaro para la nómina preliminar de la selección de Paraguay son Gastón Olveira (33 años), Mateo Gamarra (25 años), Adrián Alcaraz (26) y Rubén Lezcano (22).

Del cuarteto, el que tiene mayores posibilidades de integrar la lista final es el Olveira, recientemente nacionalizado y que cuenta con un partido con la Albirroja.

Gamarra tiene cuatro presencias con la selección; Alcaraz no registra juego alguno, pero sí ya fue convocado, al igual que Lezcano.

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El debut de la Albirroja por el Grupo D del Mundial 2026 está previsto para el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood (estado de California), a las 22:00.

La segunda presentación está marcada para el viernes 19 frente a Turquía, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). Técnicamente, por la diferencia horaria, el duelo será el sábado 20, a las 00:00.

El jueves 25, completará la fase de grupos contra Australia, nuevamente en la sede de Santa Clara, a las 23:00.