Cerro Porteño cuenta con cuatro potenciales mundialistas

La Copa del Mundo 2026 se desarrollará del 11 de junio y al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Con seguridad, el popular Cerro Porteño marcará presencia en la cita ecuménica, al menos con un jugador.
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Paraguay, integrante del Grupo D, jugará el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood (estado de California), a las 22:00. El sábado 19 lidiará con Turquía, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), a las 00:00 y el jueves 25 cotejará con Australia, nuevamente en la sede de Santa Clara, a las 23:00.
Los jugadores de Cerro Porteño que integran la nómina premundialista son Roberto Junior Fernández (38 años), Víctor Gustavo Velázquez (35), Blas Miguel Riveros (28) y Robert Piris da Motta (31).
“Gatito” Fernández lleva 29 partidos con la Albirroja, Velázquez acumula 12 apariciones, Riveros tiene 15 partidos, en tanto que Piris da Motta registra 9 presencias.