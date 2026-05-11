Selección Paraguaya
11 de mayo de 2026 a la - 12:27

Cerro Porteño cuenta con cuatro potenciales mundialistas

Roberto Junior Fernández Torres, uno de los cuatro futbolistas de Cerro Porteño en la nómina preliminar de la Albirroja para la Copa del Mundo 2026.
Roberto Junior Fernández Torres, uno de los cuatro futbolistas de Cerro Porteño en la nómina preliminar de la Albirroja para la Copa del Mundo 2026.Juan Pablo Pino

Cuatro futbolistas de Cerro Porteño fueron incluidos en la lista de reservados por la selección nacional para el Mundial 2026. La tendencia marca que son dos los azulgranas que tienen meyores posibilidades de integrar la nómina final.

Por ABC Color

La Copa del Mundo 2026 se desarrollará del 11 de junio y al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Con seguridad, el popular Cerro Porteño marcará presencia en la cita ecuménica, al menos con un jugador.

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Paraguay, integrante del Grupo D, jugará el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood (estado de California), a las 22:00. El sábado 19 lidiará con Turquía, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), a las 00:00 y el jueves 25 cotejará con Australia, nuevamente en la sede de Santa Clara, a las 23:00.

Los jugadores de Cerro Porteño que integran la nómina premundialista son Roberto Junior Fernández (38 años), Víctor Gustavo Velázquez (35), Blas Miguel Riveros (28) y Robert Piris da Motta (31).

“Gatito” Fernández lleva 29 partidos con la Albirroja, Velázquez acumula 12 apariciones, Riveros tiene 15 partidos, en tanto que Piris da Motta registra 9 presencias.

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