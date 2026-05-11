Brasil no cede a la pretensión paraguaya de habilitar el paso de vehículos livianos por el Puente de la Integración

En una nueva reunión de la comisión mixta entre Paraguay y Brasil, realizada el viernes último en Foz de Yguazú, las partes no llegaron a ningún acuerdo. En los últimos encuentros, la comitiva paraguaya planteó la necesidad de habilitar el paso de vehículos livianos, es decir, de particulares por el Puente de la Integración.

Sin embargo, los brasileños insisten en que no están dadas las condiciones, debido a que el paso no será libre y sin control, como ocurre en el Puente de la Amistad. Es decir, Brasil pretende que todas las entradas y salidas por el Puente de la Integración sean registradas por Migraciones.

Tercera fase del Puente de la Integración se hace esperar por falta de acuerdo

El control persona por persona implicaría un gran despliegue de funcionarios, por lo que en el vecino país afirman que no existen condiciones. Además, en Brasil insisten en que el Puente de la Integración sea utilizado solo por camiones pesados y ómnibus, pues sostienen que el Puente de la Amistad urge disminuir su carga.

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El paso de camiones cargados tampoco es posible aún, debido a que en ambos países las obras complementarias de rutas para camiones pesados no están listas. Tanto las calles como las avenidas de las ciudades de Presidente Franco y Foz de Yguazú no están aptas para la circulación de camiones.

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La próxima reunión de la comisión mixta está prevista para el 18 de julio próximo. El lugar aún no fue determinado, pero sería en Asunción.

Habilitación parcial de dos fases

La primera fase de habilitación fue el 20 de diciembre de 2025, permitiendo el paso de camiones en lastre, sin carga, en horario nocturno, de 19:00 a 07:00.

Postergan reunión de evaluación para avanzar en la fase de habilitación del Puente de la Integración

Mientras que el último avance de la apertura del Puente de la Integración se dio el pasado 29 de enero, cuando se permitió el tráfico internacional de ómnibus turísticos cuyo destino final no sea Foz de Yguazú, Ciudad del Este o Presidente Franco, en el horario comprendido entre las 19:00 y las 07:00, todos los días.

Desde entonces no hubo acuerdo para avanzar en la habilitación total de la pasarela internacional.