Periodísticamente
12 de mayo de 2026 a la - 20:45

AUDIO: Cartistas ahora se enteran de catástrofe y Diputados declara en “estado de emergencia” el IPS

Sesión de la cámara de diputados
Vista de la sesión de la Cámara de Diputados en el congreso de la nociónGustavo Machado