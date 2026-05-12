Belgrano hace historia y es el primer semifinalista en Argentina

Belgrano de Córdoba no dejó dudas y selló su boleto a las semifinales del torneo Apertura con una actuación sólida ante su gente. Aunque el paraguayo Alcides Benítez permaneció en la banca de suplentes, el “Pirata” impuso condiciones desde el primer minuto en un partido que dominó de principio a fin.

La resistencia de Unión de Santa Fe se sostuvo únicamente gracias a las manos de su portero, Matías Mansilla, quien evitó lo que pudo ser una goleada histórica. Sin embargo, la insistencia cordobesa tuvo premio a los 65 minutos: un testazo certero de Adrián Sánchez rompió el cero y desató la locura en las tribunas.

Con el equipo santafesino volcado al ataque, Belgrano aprovechó los espacios y liquidó el pleito en el tiempo añadido. A los 90+5’, Ramiro Hernandes culminó un contragolpe letal para firmar el 2-0 definitivo.

Este triunfo ratifica una de las mejores campañas en la historia del “Celeste”. Bajo la mano estratégica del “Ruso” Ricardo Zielinski, Belgrano conformó un plantel que mezcla la magia de Lucas Zelarayán con la jerarquía de veteranos de mil batallas como Lisandro López, Franco “Mudo” Vázquez, Emiliano Rigoni y “Uvita” Fernández.

La palabra del referente: “Belgrano merece cosas lindas”

Al finalizar el encuentro, el ex-Olimpia, Lisandro López, uno de los pilares defensivos del equipo, no ocultó su emoción por el presente del club tras haber dejado en el camino a Talleres en el clásico y ahora avanzar a la fase final:

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“Belgrano se merece lindas cosas. El fútbol argentino es muy difícil, pero esto sigue. Lo que logramos con el clásico y hoy con el pase a las semifinales son pasos importantes, pero todavía falta; hay que doblegar el esfuerzo”.

¿Qué sigue para el Pirata?

Instalado ya en el cuadro de honor, Belgrano espera rival para la gran semifinal. Su contrincante saldrá del duelo que disputarán Argentinos Juniors y Huracán, en un cruce que promete máxima intensidad, que juegan en segundo turno.

Resumen del partido