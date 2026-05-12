Trump publica en su red social imagen de Venezuela como el estado número 51 de EE.UU.

La provocadora publicación —difundida mientras Donald Trump se dirigía a China para una cumbre de alto nivel— llega un día después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijera que su país “nunca” había considerado convertirse en estado número 51 de Estados Unidos, ni siquiera después de que fuerzas de ese país capturaran al depuesto Nicolás Maduro en enero.

Más temprano el lunes, Trump dijo a Fox News que estaba considerando convertir al país sudamericano en un nuevo estado, tras meses de jactarse de controlar a la nación rica en petróleo.

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Por su parte, Rodríguez ha supervisado un deshielo en las relaciones con Estados Unidos desde que asumió el mando del país, aprobando reformas que reabrieron los sectores minero y petrolero de Venezuela a las empresas extranjeras —especialmente estadounidenses—.

La oposición venezolana ha exigido elecciones, mientras que Rodríguez —cuando se le preguntó el 1 de mayo sobre la posibilidad de una nueva votación— dijo que “no sabía” y que ocurriría “en algún momento”.