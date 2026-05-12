Erico Galeano recurre a la Corte buscando anular su condena a 13 años de cárcel

Con un recurso extraordinario de casación la defensa del exsenador colorado Erico Galeano Segovia recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), buscando revertir la condena a 13 años de cárcel por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal, dictada en juicio oral y ratificada por la Cámara de Apelaciones.

El escrito de 21 páginas presentado bajo patrocinio de los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada es contra el Acuerdo y Sentencia N° 10 del pasado 4 de mayo dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Crimen, Segunda Sala, que integran los camaristas Paublino Escobar, Arnulfo Arias y Camilo Torres; que ratificó la condena a 13 años de cárcel para Erico Galeano por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y asociación criminal, en el marco de la causa A Ultranza.

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En primera instancia el fallo fue dictado mediante Sentencia Definitiva N° 68 de fecha 4 de marzo de 2026 emanado del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado integrado por Pablino Barreto (presidente), Inés Galarza y Juan Dávalos.

Los argumentos presentados

La defensa sostiene que el Tribunal de Apelación convirtió la duda en una herramienta de condena al calificarla como “meramente retórica”. Argumentan que no existe prueba directa (audios, mensajes o testimonios) que vincule a Galeano con el conocimiento del origen ilícito de los fondos o el uso criminal de su aeronave, y que ante esa ausencia de certeza, la única opción constitucional era la absolución

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Se denuncia una motivación aparente y la supresión de la función revisora. Específicamente, critican que uno de los magistrados se limitó a una “adhesión formal” sin fundamentos propios.

Además, señalan que el Tribunal omitió pronunciarse sobre pruebas de descargo clave, como el hecho de que Galeano no aparece en ninguna interceptación del Operativo “A Ultranza Py”.

Cuestionan también que el Tribunal construyó la certeza de culpabilidad uniendo hechos que, individualmente, son compatibles con la inocencia. Sostienen que si un narcotraficante jugara en un club que Galeano presidía no implica que este conociera sus actividades ilícitas. También que si la venta de un inmueble a través de intermediarios a quien resultó ser un testaferro, no prueba conocimiento del origen del dinero.

Señalan que existen inconsistencias en los registros de vuelo de la DINAC y la Fuerza Aérea. Argumentan que el Tribunal decidió arbitrariamente calificar estas contradicciones como “accidentales” para mantener la condena.

Galeano renunció como senador

La Cámara Alta aceptó hoy, en sesión extraordinaria, la renuncia presentada por Erico Galeano Segovia como legislador del Senado.

Por otra parte, a pedido de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, el Tribunal de Sentencia convocó al exsenador colorado para mañana, a las 9:30, a fin de analizar si dicta la prisión preventiva del condenado a 13 años de prisión.

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