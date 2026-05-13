Periodísticamente
13 de mayo de 2026 a la - 19:12

AUDIO: El misterio de los US$ 5 millones: esto dice la Dinac tras el llamativo comunicado de Leite

AME5066. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 24/07/2025.- El embajador de Paraguay ante Estados Unidos, Gustavo Leite, habla con la prensa durante el acto de toma de juramento para su posesión este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME5066. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 24/07/2025.- El embajador de Paraguay ante Estados Unidos, Gustavo Leite, habla con la prensa durante el acto de toma de juramento para su posesión este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino