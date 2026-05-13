Periodísticamente
13 de mayo de 2026 a la - 19:08

AUDIO: Seis años prófuga, un mes presa y desde hoy Dalia López tendrá arresto domiciliario

Dalia López, con camiseta roja y pijama de cuadros, es guiada por dos agentes de seguridad en un pasillo penitenciario oscuro y sombrío.
Dalia López, con remera roja, camina por un pasillo del Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad en Emboscada.Gentileza/Ministerio de Justicia de Paraguay