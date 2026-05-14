Periodísticamente
14 de mayo de 2026 a la - 18:05

AUDIO: ¿Cómo se produjo la Independencia de Paraguay?: entrevista al historiador Hérib Caballero

AME1774. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 14/05/2026.- Integrantes de las fuerzas militares de Paraguay participan en el desfile militar por la conmemoración de los 215 años de la Independencia este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME1774. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 14/05/2026.- Integrantes de las fuerzas militares de Paraguay participan en el desfile militar por la conmemoración de los 215 años de la Independencia este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino