Periodísticamente
22 de mayo de 2026 a la - 21:38

AUDIO: Tras choque múltiple en Foz, todos los hinchas paraguayos regresaron sin lesiones graves

Camioneta roja del SIATE y ambulancia en escena del accidente, con un autobús azul dañado y rescatistas preparando atención.
Rescatistas atienden un accidente vehicular con un bus involucrado en Brasil.