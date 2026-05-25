Periodísticamente
25 de mayo de 2026 a la - 21:43

AUDIO: Detienen a estudiantes brasileños de medicina con 800 ampollas de tirzepatida en el Puente de la Amistad

Persona con prenda azul y pantalones oscuros sostiene un objeto negro, con paquetes etiquetados como 'frágil'.
Uno de los detenidos llevaba los medicamentos adheridos al cuerpo.Gentileza