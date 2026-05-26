Periodísticamente
26 de mayo de 2026 a la - 21:56

AUDIO: Amarilla cuestiona validación de la Contraloría sobre evolución patrimonial de Peña

Santiago Peña sonriente, con traje oscuro y corbata naranja, habla ante un micrófono, bandera de Paraguay visible a su izquierda.
Santiago PeñaGentileza/Presidencia de la República del Paraguay