Periodísticamente
27 de mayo de 2026 a la - 21:23

AUDIO: Copia Fiel 2.0: Jueza envía a prisión al precandidato cartista a concejal de Luque

Roberto Cubilla Sanabria con chaqueta negra mientras un policía le quita las esposas, rodeado de agentes uniformados en un ambiente de detención.
Un policía quita las esposas a Roberto Cubilla Sanabria, procesado en el caso Copia Fiel 2.0, para la audiencia en la que se dictó su prisión preventiva.Captura de video