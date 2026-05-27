Periodísticamente
27 de mayo de 2026 a la - 21:16

AUDIO: IPS instala mesa económica: hablan de “déficit estructural” y “caos administrativo”

Cecilia Rodríguez habla de pie ante una mesa con documentos, mientras Juan José Galeano y otros escuchan en un ambiente formal.
Reunión para definir posibles soluciones económicas para el IPS.Gentileza