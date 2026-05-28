Periodísticamente
28 de mayo de 2026 a la - 21:36

AUDIO: Horqueta: niños hallan supuesta granada de mano

Artefacto negro entre ramas de un árbol en un entorno natural, sin personas visibles en la escena.
Un artefacto explosivo fue hallado en una zona boscosa de Horqueta por las fuerzas de seguridad.Gentileza