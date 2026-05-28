Periodísticamente
28 de mayo de 2026 a la - 21:23

AUDIO: TSJE suspende revisión de máquinas en plena prueba: este es el motivo, según una de las técnicas

Auditoría técnica a máquinas de votación por los apoderados de movimientos de la ANR. Foto Gent. del TSJE.
Auditoría técnica a máquinas de votación por los apoderados de movimientos de la ANR. Foto Gent. del TSJE.