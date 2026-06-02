Periodísticamente
02 de junio de 2026 a la - 15:05

AUDIO. CDE: Mujica renuncia para buscar la reelección

Daniel Pereira Mujica en traje oscuro gesticulando al micrófono, rodeado de cortinas en colores verde, amarillo y naranja.
Daniel Pereira Mujica habló al micrófono ante una multitud en Ciudad del Este.Gentileza

Daniel Pereira Mujica, deja el cargo de intendente de Ciudad del Este para dedicarse de lleno a su candidatura con miras a las próximas elecciones buscando un nuevo periodo en el cargo.