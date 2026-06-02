Periodísticamente
02 de junio de 2026 a la - 15:32

AUDIO. En menos de dos horas, finalizó la sesión de Cámara de Diputados

Sesión de la cámara de diputados en el congreso de la noción.
Legisladores debaten en la sesión de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional.Gustavo Machado

Resumen de puntos tratados en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados