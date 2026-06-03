AUDIO. Ciudad del Este: Rigoberto Chamorro rechaza asumir como concejal

El precandidato colorado a la Intendencia de Ciudad del Este por el movimiento Honor Colorado (HC), Rigoberto Chamorro, rechazó este miércoles asumir como concejal municipal suplente de Yo Creo. Chamorro recordó que formó parte del movimiento Yo Creo con la esperanza de contribuir a una Ciudad del Este mejor, pero aseguró que con el tiempo quedó decepcionado por la gestión y el rumbo adoptado por ese sector político. Dijo que esa desilusión fue precisamente lo que lo impulsó a lanzar su propia precandidatura a través de la ANR.