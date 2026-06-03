Periodísticamente
03 de junio de 2026 a la - 14:57

AUDIO. Se pospuso la reunión de Conasam

Hombre con documento lidera reunión rodeado de seis personas sentadas, algunas usando laptops y teléfonos móviles.
Reunión del Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) para el análisis del reajuste del salario mínimo legal vigente.Gentileza Ministerio de Trabajo

Se pospuso para el lunes, la reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) que en un principio estaba pactada para esta tarde. Hasta ahora no hay un acuerdo definitivo sobre el reajuste pero según César Segovia, viceministro de Trabajo, para la próxima semana se prevé la convocatoria de técnicos para continuar las negociaciones.