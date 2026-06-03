AUDIO. Se pospuso la reunión de Conasam

Se pospuso para el lunes, la reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) que en un principio estaba pactada para esta tarde. Hasta ahora no hay un acuerdo definitivo sobre el reajuste pero según César Segovia, viceministro de Trabajo, para la próxima semana se prevé la convocatoria de técnicos para continuar las negociaciones.