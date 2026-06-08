Periodísticamente
08 de junio de 2026 a la - 21:41

AUDIO: Elecciones internas: esto dice Camilo Pérez sobre la reunión con Colorado Añetete

Reunión entre el equipo del cartista Camilo Pérez con representantes de Colorado Añetete.
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