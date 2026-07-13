Periodísticamente
13 de julio de 2026 a la - 21:14

AUDIO: Alberdi: Fiscal ordena la detención de ocho policías por la muerte de joven

El automóvil de Federick Nahuel Cáceres Sosa cayó a un costado de la ruta luego de que este fuera acribillado por policías "gatillo fácil" en Alberdi.
El automóvil de Federick Nahuel Cáceres Sosa cayó a un costado de la ruta luego de que este fuera acribillado por policías "gatillo fácil" en Alberdi.