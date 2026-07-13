Periodísticamente
13 de julio de 2026 a la - 21:16

AUDIO: “Alerta MAFE”: usarán Facebook e Instagram para buscar a niños desaparecidos

Presentador en estudio con chaqueta, mostrando pantalla con aviso de Alerta MAFE sobre niño desaparecido y operativos policiales al fondo.
Campaña institucional del sistema de Alerta MAFE muestra la búsqueda de un niño desaparecido a través de distintos canales de informaciónCaptura de campaña institucional