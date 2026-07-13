Periodísticamente
13 de julio de 2026 a la - 21:11

AUDIO: Intervención fiscal-policial termina en enfrentamiento y deja un herido en Yasy Cañy

Supuestos invasores en propiedad de la familia Sanabria de Yasy Cañy, Canindeyú.
Supuestos invasores en propiedad de la familia Sanabria de Yasy Cañy, Canindeyú.ABC COlor