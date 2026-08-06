Periodísticamente
06 de agosto de 2026 a la - 18:42

AUDIO: Robo con doble homicidio y un sobreviviente en Encarnación

Camioneta de policía con logos de ITAIPU en un área natural, con miembros de seguridad en uniforme oscuro tras una cerca.
La Policia Nacional investiga un caso de doble homicidio cometido dentro de un complejo recreativo en Encarnación. Las víctimas fueron asaltadas y posteriormente atacadas a balazos. Un sobreviviente permanece en el Hospital General de Itapúa.Sergio González