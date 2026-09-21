Capiatá: lo mató a tiros por cruzar su cancha de vóley, un hombre de 52 años quedó detenido

Un presunto caso de homicidio se registró el sábado, donde un joven de 28 años murió baleado en el asentamiento Divino Niño Jesús, en Capiatá. Según las primeras versiones de los vecinos, todo comenzó por una discusión: el supuesto autor le reprochó a la víctima por haber cruzado por su cancha de vóley.

La víctima fue identificada como Ulises Fabián Candia Báez. Del hecho se acusa a Porfirio Cabrera Figueredo, de 52 años, quien fue detenido.

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Gresca, golpes y disparos

De acuerdo con lo relatado por los pobladores a la Policía, primero hubo una discusión y luego una gresca entre ambos. Tras el intercambio de golpes, el hombre habría sacado un arma y disparó contra el joven.

Según el informe policial, Candia Báez presentaba aparentes heridas de arma de fuego a la altura del hombro y de la frente, del lado derecho. La médica forense derivó a la morgue judicial para un estudio más profundo.

La intervención policial se inició a las 22:00 aproximadamente, tras una llamada al sistema 911. Los agentes acudieron al lugar y constataron el hecho.

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Padre e hijo, aprehendidos

El subcomisario Miguel Miranda, de la Comisaría 59.ª de Capiatá, explicó que, según los vecinos, el presunto autor fue auxiliado por su hijo, Blas Adrián Cabrera Parra, de 23 años, quien lo trasladó en un vehículo particular. Un motociclista de la zona identificó el rodado y ambos fueron interceptados. El hombre fue derivado al Hospital de IPS Ingavi.

Cabrera Figueredo también resultó lesionado. Según el reporte policial, recibió varios golpes y fue diagnosticado con una fractura del tercio medio de la cara, de tipo Lefort 1. Fue dado de alta el domingo a las 9:30 y trasladado ante el Ministerio Público de Capiatá. Luego, ambos fueron llevados a la Comisaría 1.ª de San Lorenzo, donde permanecen por medida de seguridad.

El hijo fue aprehendido en un primer momento, pero el domingo por la noche recuperó su libertad. El padre continúa detenido.

Un herido con orden de captura y antecedentes de la víctima

El informe policial menciona a otra persona lesionada, Juan Carlos Ferreira Vera, de 35 años, con una herida de refilón por arma de fuego en el hombro izquierdo. Tenía una orden de captura por hurto agravado, por lo que quedó detenido y recluido en la Comisaría 32.ª Central. Su rol en el hecho no fue aclarado.

Según Miranda, los presuntos autores no registran antecedentes en el sistema informático policial. La víctima, en cambio, tenía antecedentes por robo agravado del año 2021.