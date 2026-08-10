Periodísticamente
10 de agosto de 2026 a la - 18:53

AUDIO: Descartan que haya paraguayos entre los muertos por sismo en Colombia

AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr ERNESTO GUZMAN JR