Periodísticamente
13 de agosto de 2026 a la - 21:12

AUDIO: Desbaratan esquema de estafa piramidal en Loma Pytã: adelantan imputación de una de las detenidas

Documentos desordenados sobre una superficie, incluyendo hojas impresas y capturas de conversaciones sobre estafas.
Evidencias recogidas durante allanamiento por presunta estafa piramidalGentileza Fiscalía