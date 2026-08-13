Matías Espinoza sufrió una rotura de ligamentos y estará ocho meses fuera

La nefasta acción ocurrió a pocos minutos de que acabe el juego contra Sporivo Trinidense, disputado en el estadio La Huerta por la quinta ronda. El lateral-volante disputó la pelota con el extremo de la “cruz amarilla”, Nicolás Maná y terminó lastimado. Con dolor intenso en su pierna derecha, dejó la cancha entre gestos de total preocupación, que ya daban señales de que lo peor estaba por venir.

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⬅️A pocos minutos de que acabe el juego contra Trinidense, Matías Espinoza disputó la pelota con Nicolás Maná y terminó lastimado.



😟Con dolor intenso en su pierna derecha, dejó la cancha y resta esperar que los estudios descarten una lesión grave.#ClausuraAPF2026 pic.twitter.com/EH7EiOKoZ1 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 11, 2026

El mensaje del jugador en las redes sociales

Tras confirmarse la gravedad del diagnóstico, el defensor utilizó sus redes sociales para expresar su sentir ante este duro traspié en su carrera:

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Con la cabeza fría tras conocer el diagnóstico, el futbolista dejó en claro su postura de aceptación y su mentalidad de resiliencia: “Ahora, con un poco más de tranquilidad y con el diagnóstico ya sabido, solo queda aceptar la voluntad de Dios y afrontar de la mejor manera la recuperación para volver aún mejor y más fuerte”.

Hablando sobre los riesgos de la profesión y el sostén fundamental que lo impulsa a seguir adelante, destacó el rol de sus seres queridos: “Estamos expuestos a estas lesiones y, aunque cuesta asimilarlo, será un traspié más en mi carrera, el cual estoy dispuesto a afrontar y superar con la ayuda de mi familia y mis hijos, que son mi mayor motivación”.

Para cerrar, el defensor de Libertad envió un mensaje de agradecimiento a los hinchas y una promesa firme de cara al futuro: “Quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de enviarme su aliento y fuerza en este momento. Que no les quede duda: volveré, y volveré mejor”.