Gastón Olveira: “Venimos a ganar, pero por lo que fue el trámite, termina siendo un resultado buen”

El cero en el arco visitante no fue obra de la casualidad: requirió de una resistencia ante los incesantes embates del conjunto local, donde la figura gigante del capitán Gastón Olveira se agigantó bajo los tres palos con una actuación sublime. Con este resultado, el equipo paraguayo sobrevive al primer asalto y deja la eliminatoria completamente abierta.

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La palabra de la gran figura

Al ser consultado sobre si el plantel se retira conforme con la igualdad conseguida en Brasil, el guardameta respondió con absoluta sinceridad: “No, no satisfecho porque venimos a ganar, pero si por lo que fue el trámite del partido termina siendo un resultado bueno, definimos en casa, pero satisfecho tampoco”.

Pensando ya en el apoyo de la gente y en lo que será la definición en territorio paraguayo, Olveira valoró el factor localía: “El hincha nos va a acompañar de una manera increíble, es un jugador más para nosotros. Creo que dentro de todo hicimos un buen trabajo, así que ahora junto con nuestra gente en Paraguay vamos a definir”.

Todo se define en Asunción

El boleto a los cuartos de final del certamen continental —fase en la que aguarda agazapado el ganador del cruce entre River Plate e Independiente Santa Fe de Bogotá— se pondrá en juego el próximo jueves 20 de agosto, a partir de las 19:00, en un partido de vuelta donde el calor de la afición local promete hacer estallar el estadio Defensores del Chaco, donde el franjeado nuevamente ejercerá la localía.