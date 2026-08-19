Periodísticamente
19 de agosto de 2026 a la - 20:46

AUDIO: 90 años de la inmigración japonesa a Paraguay: esto recuerda el senador Nakayama

Japón
El príncipe Akishino y la princesa Kiko de Japón llegaron hoy a Paraguay para una histórica visita oficial en conmemoración del 90 aniversario de la inmigración japonesa.