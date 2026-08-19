Itauguá: denuncian construcción de cabañas en el Cerro Patiño

Pobladores de la compañía Estanzuela de Itauguá denunciaron la construcción de un complejo de cabañas en el Cerro Patiño, conocido como Yvytypané.

Los lugareños creen que con la construcción que se pretende realizar en el lugar se podría destruir el ecosistema del cerro por el posible impacto sobre la biodiversidad.

La denuncia que realizan los pobladores apunta a un complejo proyectado por el Grupo Vietri SA, propiedad de la familia Cazenave con local en Asunción. El plan es la construcción de 11 cabañas, inicialmente, en un terreno privado ubicado dentro del Cerro Patiño, que pertenece a la firma.

Aunque inicialmente el grupo inmobiliario busca implementar cabañas, con la ampliación del proyecto se pretende construir gimnasio-spa, zonas de restaurantes y otros compartimentos que irán ampliando.

En ese sentido, el biólogo Julio César Oviedo señaló que la preocupación ciudadana surgió tras difundirse información sobre una importante construcción dentro del área y posibles talas de árboles, lo que podría provocar la alteración del ecosistema.

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“Los pobladores consideran que cualquier intervención de gran magnitud dentro del área del cerro debe ser analizada cuidadosamente por las instituciones competentes”, manifestó Oviedo.

Según explicó, varios vecinos acudieron a la Municipalidad de Itauguá para solicitar información y plantear su preocupación ante la Dirección de Medio Ambiente.

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“Los vecinos fueron a la municipalidad a manifestar su inquietud. Posteriormente, los funcionarios fueron hasta el lugar para intentar ingresar dentro de la propiedad para verificar la situación, pero no pudieron entrar debido a que se trata de una propiedad privada”, expresó el biólogo.

Municipio de Itauguá aprobó planos

El biólogo Julio César Oviedo explicó que en documentos a los que accedieron se pudo constatar que el exintendente de la ciudad, Horacio Fernández (ANR-HC), firmó los planos de construcción de las cabañas para el Grupo Vietri SA, el 9 de enero de este año.

El exintendente, al ser consultado, dijo que dio el visto bueno, pero que desconocía los detalles del trabajo que se haría en el lugar.

“Los documentos pasaron por mis manos. Evidentemente, primero pasó por la Dirección de Obras y, en su defecto, la Dirección de Obras realizó todos los filtros antes de que se procediera a la firma. Ahora bien, más detalles yo no manejo”, explicó Horacio Fernández, quien es de profesión abogado.

La aprobación de los planos para la construcción de las cabañas en el inmueble está contemplada en la Resolución I.M. N° 20/2026, firmada por el entonces intendente Fernández.

El biólogo Julio César Oviedo indicó también que los dueños consiguieron la aprobación de los planos de la obra en la Municipalidad sin siquiera trabajar en un impacto medioambiental.

“Aclaramos que no estamos en contra del progreso, pero queremos que se tenga en cuenta que, ante una intervención, siempre se debe realizar un estudio de impacto medioambiental”, resaltó.

La Municipalidad dispuso, además, un plazo de dos años, desde la fecha de la resolución, para la ejecución de la obra. Asimismo, en el documento consigna el pago de G. 44.999.355 en concepto de impuesto a la construcción y tasas municipales.

Reserva ecológica

Los vecinos mencionaron que el cerro Patiño constituye un importante refugio de biodiversidad para Itauguá y el departamento Central.

Según los registros citados por Oviedo, en el área fueron identificadas más de 150 especies de aves, entre residentes y migratorias. También existen registros fotográficos de mamíferos como el tirica y el jaguarundi, cuya presencia evidencia el valor ecológico del lugar.

Oviedo resaltó que el cerro representa uno de los remanentes naturales de importancia de la ecorregión Litoral Central. También señaló su importancia geológica por su vinculación con la Formación Patiño y el Acuífero Patiño.

“La defensa del Cerro Patiño es también la defensa del patrimonio natural, del agua, de la biodiversidad y del futuro ambiental de Itauguá”, afirmó Oviedo.

El pedido no apunta, según los pobladores, a impedir el desarrollo ni el derecho a la propiedad privada, sino a garantizar que cualquier construcción respete las normas vigentes y preserve el patrimonio natural de Itauguá.

“Buscamos preservar el ecosistema”

Desde el Complejo Patiño, Centro de Eventos y Recreación, informaron que los trabajos que se van a introducir y los que ya están en ejecución son llevados adelante teniendo en cuenta todas las normativas vigentes local e internacional.

El director y gerente del proyecto, el Arq. Sergio Ruggeri, explicó que el proyecto del complejo fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Itauguá en su integridad, con la totalidad del programa previsto.

“Buscamos preservar el ecosistema. Por su envergadura, el emprendimiento requiere estudio de impacto ambiental, cuyo expediente se encuentra en trámite ante el Mades. Los profesionales intervinientes y con la dirección técnica municipal, la Resolución I.M. N° 20/2026 aprueba los planos de construcción de las cabañas, que por su escala se encuadran en la categoría de obras menores. Los edificios comunes y el área destinada a eventos no integran ese acto administrativo: su documentación será presentada una vez obtenida la licencia ambiental”, explicó el director del proyecto.

En otro punto, indicó que el objetivo es la permanencia del ecosistema y no el reemplazo por paisajismo ornamental.

“Se conserva la vegetación nativa y se preserva la continuidad del dosel arbóreo, que es la vía de circulación de la fauna que habita el cerro”, explicó.

“La instalación eléctrica del complejo será enterrada en su totalidad. Es una decisión considerablemente más cara que el tendido aéreo convencional y se adoptó por una razón concreta: los tendidos aéreos son una causa frecuente de electrocución de monos y otras especies arborícolas. Enterrar las líneas elimina ese riesgo y evita, además, abrir fajas de desmonte para su trazado”, puntualizó.