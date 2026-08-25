Periodísticamente
25 de agosto de 2026 a la - 19:20

AUDIO: Médicos no llegaron a un acuerdo tras reunión con Latorre

Raúl Latorre, en traje oscuro, conversa con Graciela Meza y otros médicos en una mesa de conferencias, con banderas de Paraguay al fondo.
Reunión del presidente de Diputados, Raúl Latorre con médicos.Cámara de Diputados