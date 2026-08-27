Periodísticamente
27 de agosto de 2026 a la - 18:37

AUDIO: De no llegar a un acuerdo con el Gobierno, cirujanos pediátricos renunciarían en su totalidad

Grupo de 40 personas, principalmente en camisetas blancas, marchan con vuvuzelas en Avenida Venezuela.
Este jueves se cumple el cuarto día de movilización del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) sin que hasta el momento el Gobierno entregue una propuesta concreta para zanjar el conflictoOsmar Henry