Capturan a funcionario del RUN con marihuana vip en Lambaré

El allanamiento contra el narcotráfico fue efectuado en la noche del miércoles en una vivienda del barrio Cañada de la ciudad de Lambaré, departamento Central.

La operación estuvo a cargo de policías del Departamento Antinarcóticos, bajo la supervisión del fiscal de Narcotráfico del departamento Central, Ranulfo Arnaldo Venialgo.

El intervenido y a la vez detenido fue identificado como Claudio Leonardo Duarte Villasanti, de 28 años, quien según los intervinientes es un auxiliar administrativo en el Registro Unificado Nacional (RUN), que anteriormente se denominaba Dirección General de los Registros Públicos.

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Proceso por narcotráfico en Lambaré

El reporte sobre el caso dice que en la casa del sospechoso se encontraron al menos 61 dosis de marihuana vip, que son porciones de la droga que aparentemente fue modificada genéticamente.

De hecho, según los datos de inteligencia, cada dosis se vendía en el lugar a unos 100.000 guaraníes, mucho más del precio habitual de la marihuana tradicional.

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El fiscal Venialgo imputó al detenido por tenencia y comercialización de estupefacientes, hechos contemplados en la Ley 1.340 de Drogas.