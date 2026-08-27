¡Alerta de la Policía! Auge de tres modalidades de estafa en venta de autos

El jefe de Gabinete del Departamento de Control de Automotores de la Policía, comisario Rubén Cáceres, advirtió sobre tres modalidades de estafa en la compra y venta de automóviles que actualmente registran un aumento de casos.

De acuerdo al comisario, reciben entre siete y 10 denuncias diarias relacionadas con este tipo de fraude.

Explicó que los casos se registran en distintos puntos del país y tienen como principal vía de captación las redes sociales, especialmente las plataformas de compraventa. Los delincuentes utilizan publicaciones atractivas y precios muy por debajo del valor de mercado para captar a potenciales compradores.

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Estafa en venta de autos a través de redes sociales

Una de las modalidades consiste en ofrecer vehículos a precios irrisorios a través de redes sociales, principalmente mediante Marketplace de Facebook y otras plataformas de venta.

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De acuerdo con el comisario Cáceres, los delincuentes alquilan vehículos con el supuesto objetivo de utilizarlos en plataformas de movilidad como Bolt o Uber. Posteriormente, utilizan los documentos del automóvil para publicarlo como si estuviera disponible para la venta.

De esta manera, contactan con compradores interesados, quienes entregan el dinero sin conocer el verdadero origen del vehículo. La irregularidad puede salir a la luz recién durante un control policial, cuando se constata que el automóvil fue obtenido ilegalmente.

En algunos casos, según detalló el jefe policial, las víctimas incluso entregan el dinero sin llegar a tomar posesión del vehículo.

Robo y adulteración de vehículos para venderlos

La segunda modalidad consiste en el robo de automóviles para posteriormente modificar sus características identificatorias y documentos.

Los delincuentes alteran principalmente el número de chasis y, cuando encuentran documentos dentro del vehículo, también pueden utilizarlos. En otros casos, directamente recurren a documentación falsificada para ofrecer los automóviles en las redes sociales.

Al igual que en la modalidad anterior, las víctimas pueden descubrir que compraron un vehículo robado recién durante un control policial. En ese momento, además de perder el automóvil, quedan expuestas a las consecuencias de haber adquirido un bien de origen ilícito.

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El engaño con la “entrega” para acceder a un auto a crédito

La tercera modalidad denunciada por la Policía involucra a algunas playas o concesionarias de automóviles que solicitan una suma llamativamente baja, generalmente de entre G. 2 millones y G. 3 millones, como “entrega” para retirar un vehículo a crédito.

El problema aparece cuando el contrato establece que ese dinero no será devuelto si la entidad financiera finalmente rechaza el préstamo que la firma se comprometió a gestionar para concretar la compra.

Cáceres explicó que, en estos casos, la maniobra se basa en una argucia legal: la empresa se compromete a gestionar el crédito, pero la cláusula permite quedarse con el dinero entregado si la financiación no es aprobada. Algunas firmas, agregó, incluso justifican el cobro señalando que el monto fue destinado a supuestos “gastos administrativos”.

“Chileré” y autos usados para plataformas, entre los más afectados

El jefe policial indicó que una parte importante de las estafas se concreta con vehículos provenientes de Chile, conocidos popularmente como “chileré”, además de automóviles utilizados habitualmente para plataformas de movilidad, como el Hyundai HB20.

Asimismo, señaló que entre las principales víctimas figuran funcionarios, especialmente docentes y enfermeros.

Cáceres informó que durante los últimos meses la Policía logró detener a varios presuntos estafadores y desarticular redes dedicadas a este tipo de hechos. En algunas investigaciones también detectaron que los sospechosos estarían vinculados entre sí.

¿Cómo evitar una estafa al comprar un auto?

El comisario Cáceres recomendó extremar las precauciones antes de entregar dinero o firmar documentos para comprar un automóvil. Entre las principales medidas de prevención mencionó:

Verificar la trayectoria y existencia de la playa o concesionaria. El comprador debe desconfiar si durante la negociación intentan quitarle el celular, ejercer presión o coaccionarlo para firmar un contrato.

Desconfiar de precios demasiado bajos. Tanto una entrega como un precio total muy inferiores a los habituales en el mercado deben considerarse señales de alerta.

Solicitar una verificación policial. Se recomienda acercarse a la Policía para controlar la parte física y documental del vehículo y determinar si existen adulteraciones o documentos apócrifos.

Denunciar cualquier irregularidad. Las denuncias permiten investigar los casos y evitar que los mismos responsables continúen operando.

Instalar sistemas de seguridad. Alarmas y GPS pueden ayudar a prevenir robos y facilitar la recuperación del automóvil.

Policía recomienda ocultar la ubicación del GPS

En cuanto a los sistemas de rastreo, Cáceres aconsejó instalar los GPS en lugares que no sean fácilmente detectables y mantener discreción sobre su ubicación.

Explicó que los delincuentes conocen cada vez mejor estos mecanismos y, al robar un automóvil, una de las primeras acciones que realizan es buscar el GPS para retirarlo o inutilizarlo.

Por ello, además de contar con un sistema de rastreo, es importante evitar que su ubicación sea evidente para terceros.

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Inhibidores pueden impedir el cierre del automóvil

El jefe policial alertó sobre el uso de inhibidores de señal, dispositivos que pueden impedir que el vehículo reciba correctamente la orden de cierre del control remoto.

El conductor puede presionar el botón de bloqueo y creer que las puertas quedaron cerradas, cuando en realidad la señal fue interrumpida por un inhibidor. Los delincuentes aprovechan esta situación para acceder al automóvil.

Por eso, la recomendación es comprobar físicamente que las puertas hayan quedado cerradas cada vez que se estaciona el vehículo, en lugar de confiar únicamente en la señal sonora o luminosa del control remoto.