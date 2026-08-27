Renuncia masiva de médicos tras fracasar “intermediación” de Bachi

La doctora Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) en medio de la conversación que mantenía con los ministros; María Teresa Barán de Salud y Óscar Lovera de Economía anunció que una larga lista de médicos estaban renunciantes, entre ellos muchos profesionales altamente calificados.

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La representante sindical les indicó a los senadores y a los ministros que las renuncias no son como medida de presión ante el poco avance hacia una solución a sus pedidos, sino porque el dinero ya no alcanza para cubrir con sus responsabilidades.

“No quiero que tomen como presión, pero muchos médicos están renunciando por que ya no ganamos, estamos empatando. Muchos nos dicen por qué no renunciamos y nos vamos al privado, pero eso también significa bajar la calidad del sistema de salud pública”, recalcó Rossana González.

Renuncias masivas de profesionales

La lista de los médicos renunciantes del sector público es cuanto sigue:

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Mirta Espínola (pediatra)

Lourdes Ortiz Paranza (gastroenteróloga)

Myrian Elizabeth García (pediatra)

Mauro Rivas (pediatra)

Aldo Ibañez (oftamólogo)

Sebastián Pereira (gastroenterólogo)

Lourdes Báez

María José Ramos

Jazmín Ávalos

Clara Leguizamón

Mirtha Benítez Arellano (alergista)

Alma Salinas (neumopediatría)

Cynthia Vega (reumatología pediátrica)

Olga Gutiérrez (dermatóloga pediatra)

Belén Giménez (pediatra)

Mariam Estigarribia (dermatóloga)

En tanto que, el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, referente público para atender a niños con complicaciones médicas del corazón y tratamiento de alta complejidad también tiene una lista de profesionales renunciantes.

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Blas González Zarza (cardiocirujano)

Mónica González Coronel (cardiocirugía pediátrica)

Esther Meza (cardiocirugía pediátrica)

Roque Cantero (pediatra intensivista)

Sara Galeano (cardióloga pediatra)

Shirley Villamayor (cardióloga pediatra)

Belén Aguirre (cardióloga pediatra)

Asimismo, si el gobierno nacional no tiene propuestas concretas a los cuatro pedidos de los médicos para este viernes el doctor Roberto Mazo adelantó que la totalidad de los cirujanos pediátricos presentaría también su renuncia.

En total serían 41 cirujanos que están prestando servicios Hospital Nacional de Itauguá, Hospital Niños de Acosta Ñu, Hospital de Luque y Hospital del Trauma, hospital de Coronel Oviedo y Hospital de Ciudad del Este.

El titular del Congreso, el cartista Basilio Núñez indicó tras la mesa de diálogo que van a esperar una propuesta del Poder Ejecutivo, agregó que no está de acuerdo con aumentar los impuestos, pero no presentó ninguna solución a cuatro días de movilización médica.

“El presupuesto general debemos abordarlo de manera responsable. Hay que tomarlo con responsabilidad, si nosotros aumentamos a cierto sector ya debemos ceder a otros sectores. Soy parte del gobierno y voy a esperar la propuesta del Ejecutivo”, dijo Basilio Núñez.

De esta manera el conflicto médico se acentúa con renuncias masivas de profesionales en el cuarto día de movilización, mientras el gobierno se desentiende de una solución definitiva.