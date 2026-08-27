Clima
27 de agosto de 2026 a la - 11:43

Clima en Paraguay: alerta por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Una mujer cruza la calle con un paraguas que es empujado por los fuertes vientos.
Una mujer cruza la calle con un paraguas que es empujado por los fuertes vientos.Álberto Díaz

La Dirección de Meteorología emitió una alerta especial, anticipando vientos fuertes del norte durante lo que resta de la jornada de hoy.

Por ABC Color

Este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial de alerta debido a la posibilidad de que se registren ráfagas de viento “de intensidad moderada a fuerte” provenientes de los sectores norte y noreste, que afectarían a la mayor parte del territorio paraguayo durante la tarde de hoy.

Según el aviso, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la mayor parte del país, y de hasta 90 kilómetros por hora en el centro, norte y oeste de la Región Occidental.

Calor hasta mañana y lluvias durante el fin de semana

El pronóstico extendido publicado hoy por la Dirección de Meteorología habla de temperaturas altas –de hasta 39 grados centígrados en algunas zonas del país- hoy y mañana, viernes.

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Las temperaturas descenderían a partir del sábado, con máximas por debajo o alrededor de 30 grados.

Desde mañana se esperan también lluvias y ocasionales tormentas eléctricas que comenzarían en el sur y se extenderían al resto del país, incluyendo a Asunción, durante el fin de semana.