Clima en Paraguay: alerta por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial de alerta debido a la posibilidad de que se registren ráfagas de viento “de intensidad moderada a fuerte” provenientes de los sectores norte y noreste, que afectarían a la mayor parte del territorio paraguayo durante la tarde de hoy.

Según el aviso, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la mayor parte del país, y de hasta 90 kilómetros por hora en el centro, norte y oeste de la Región Occidental.

Calor hasta mañana y lluvias durante el fin de semana

El pronóstico extendido publicado hoy por la Dirección de Meteorología habla de temperaturas altas –de hasta 39 grados centígrados en algunas zonas del país- hoy y mañana, viernes.

Lea más: Clima en Paraguay: calor se intensifica y máximas se acercarían a 40 grados

Las temperaturas descenderían a partir del sábado, con máximas por debajo o alrededor de 30 grados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde mañana se esperan también lluvias y ocasionales tormentas eléctricas que comenzarían en el sur y se extenderían al resto del país, incluyendo a Asunción, durante el fin de semana.